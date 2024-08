Zion Hwang asegura que su mamá es su peor 'hater': "Eres un cantante de ducha"

Zion Hwang es un reconocido creador de contenido coreano que se enamoró de Colombia y decidió incursionar en la música como cantante de género popular e inclusive ya tiene una canción con Jessi Uribe donde le cantan al despecho. A pesar de su gran éxito en plataformas, a diario debe lidiar con las críticas de miles de usuarios.

Este influenciador es el invitado especial de la segunda entrega de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red y comenta que desde que inició con su trabajo en redes, ha recibido comentarios de sus detractores; sin embargo, intenta asumirlos de la mejor forma para que se conviertan en críticas constructivas: “me gusta leer lo que me escriben, puedo desarrollarme y aprender”.

El coreano explica que el 'hate' nunca lo ha afectado, aunque es consciente de que en Corea del Sur han sido muchas las personas que han acabado con su vida, por lo que entiende que este es un tema serio y delicado de abordar.

Acto seguido, entre risas, revela que su mayor 'hater' es su madre, pues ella no parece creer en su potencial o en sus proyectos; además es una mujer bastante sincera sin pelos en la lengua: "Mi mamá me tira todo el tiempo, usted no sirve para influencer ni famoso porque es muy feo. Los famosos deben ser guapos, pero usted es muy cabezón y no sabe bailar. No puede hacer nada, no habla bien español y es un cantante de ducha".

Así fue como Zion Hwang conquistó a su novia

Hwang recordó que un día estaba en su restaurante asegurándose de que todo marchara en orden, cuando una mujer llamó su atención y lo cautivó a tal punto que pensó: "Ush, qué mujer tan mamacita, debo tenerla".

Sus deseos de acercarse a la joven fueron tan intensos que quiso hablarle, pero como no se expresa tan bien español, tuvo que buscar piropos en Google. Cuando Stephanie estaba ingresando al lugar, este la abordó y le preguntó: “¿No te dolió?... Cuando te caíste del cielo” , no obstante, ella lo miró mal y siguió con su camino.

Zion no se rindió y le luego le llevó un postre a la mesa en la que ella estaba con familia. Allí les dijo: "Es cortesía de la casa, el jefe lo mandó". Y cuando le preguntaron por el dueño, respondió entre risas que era él.

