Zion Hwang revela cuál es su palabra colombiana favorita: es una grosería

El empresario, cantante e influenciador coreano Zion Hwang disfruta al máximo su entrevista en Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, donde aprovecha para bromear sobre sus palabras colombianas favoritas y comenta cuáles son las que se le dificulta pronunciar, pues no puede decir la R correctamente y suele reemplazarla por una L.

En primer lugar, asegura que hay una palabra que funciona para toda ocasión, aunque se trata de una grosería que empieza con la letra G. Luego, los entrevistadores le hacen un test para que él demuestre qué tanto sabe de la jerga colombiana.

Responde correctamente a lo que significa 'parchar' y en qué contextos utilizaría 'vea pues'; sin embargo, cuando le mencionan 'coscorrón' queda en blanco y deben explicarle que se trata de una especie de golpe en la cabeza. Zion menciona la palabra 'tacaño' y relata que en ocasiones se ve obligado a 'regatear' cuando realiza compras, pues los vendedores le cobran alta sumas solo por ver que es extranjero: "Me ven con los ojos rayados y quieren cobrarme el triple y yo digo 'la chimba' no me voy a dejar tumbar".

Zion Hwang revela si le pagó a Jessi Uribe por cantar juntos

Zion Hwang se sincera en Los Enredados y se refiere a los rumores que existen sobre su colaboración con Jessi Uribe, pues son muchos los comentarios en los que sus detractores señalan que le pagó al intérprete de 'Dulce Pecado' para que unieran sus voces en un mismo tema.

Él comenta que tras varios meses trabajando en su música, surgió el tema ‘Culpa de Quién’ y cuenta que él también participó en el proceso de composición. Pero la verdadera sorpresa ocurrió cuando a los 15 días del lanzamiento el video oficial superó los 3 millones de reproducciones en YouTube y Jessi Uribe lo contactó por Instagram para proponerle que hiciera un remix.

Aquí puedes ver la entrevista: