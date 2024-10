Raúl Ocampo revela la curiosa forma en que se le manifestó Alejandra Villafañe en un viaje

Raúl Ocampo cae en Los Enredados para hablar de los proyectos en los que ha estado trabajando y de qué tanto ha cambiado su vida tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe , quien falleció en 2023 por cáncer. Ahora, el actor revela que a pesar de que no ha soñado con ella, sí la ha sentido muy cerca.

La curiosa forma en que Alejandra Villafañe se le manifestó a Raúl Ocampo

Para dar contexto de su historia, explica que en una ocasión le dijeron que las personas fallecidas se convertían en ángeles y soltaban plumas de sus alas, pero él no creía en esto hasta que durante un viaje a Budapest fue a conocer aguas termales, es decir, agua con azufre donde “no hay vida”, ella se le manifestó.

Entre risas hace la claridad de que “no hay gansos, patos y mucho menos gallinas allá en Budapest”, pero que al mirar al cielo le cayó una pluma en su rostro y luego al agua, por lo que la grabó y actualmente conserva ese recuerdo.





Acto seguido, uno de los periodistas le pregunta a Ocampo si la fallecida actriz ha aparecido en sus sueños, tal como le ha sucedido humorista de Sábados Felices, pues en una entrevista en Día a Día reveló que ella se le había aparecido para darle un importante mensaje.

"Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como '¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!'", expresa entre risas.

