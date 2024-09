Omar Murillo creyó que iba a morir en medio de un vuelo: Esto fue lo que le pasó

Omar Murillo y Koral Costa se sinceran durante su paso por Los Enredados, por lo cual cada uno cuenta cuál es ese momento en el que han temido por su vida. En este caso, el actor rememora algo que vivió hace 10 años cuando estaba, de la mano del Ejército Nacional, por cumplir con un evento social.

El creador de contenido relata que se encontraba en el vuelo, en el que también estaba Leider Calimenio Preciado, exjugador de fútbol, y que en esa oportunidad atravesaron por una turbulencia bastante fuerte, al punto de asegurar que nunca había pasado por una de ese tipo.

Te puede interesar: Koral Costa confiesa que “tiene más plástico que las bolsas” dentro de su cuerpo

"Es como cuando uno realmente siente que chao. Era tanto el movimiento del avión que todos gritamos. Ese ha sido el momento en el que temí por mi vida, dije 'aquí fue'", menciona Omar Murillo, quien en su forma de hablar demuestra la seriedad de dicho instante, en el cual creyó que serían sus últimos minutos.

Asimismo, recalca que este es el único acontecimiento que recuerda en el que sinceramente vio todo perdido, dado que es algo difícil de olvidar, especialmente porque no fue el único dentro del avión que lo sintió de dicha manera.

Conoce más: Koral Costa intentó atentar contra su vida luego de sufrir depresión por seis años

Publicidad

"Me marcó muchísimo ese vuelo", exalta Omar Murillo, mientras que Koral Costa, quien se mantiene en silencio, asiente ante las palabras de su esposo, demostrando que ella está de acuerdo conque este fue uno de los momentos más complicados para él.

Koral Costa habla de cuando temió por su vida

La creadora de contenido digital asegura en Los Enredados que hace aproximadamente seis años estuvo a punto de acabar con su propia vida debido a que estaba batallando contra la depresión, una enfermada que muchas veces pasa desapercibida para las personas que rodean al paciente.

Lee también: Omar Murillo aprovechó que lo operaron de una hernia para hacerse una liposucción de abdomen

Publicidad

"Sufrí de depresión, duré seis años y me iba a tirar del quinto piso de mi casa. Yo creo que es el momento más terrorífico que he vivido. Sentí miedo, el momento de irme, pero sin decirle a nadie. O sea, iba a dejar a toda mi familia en incógnita '¿qué pasó? si ella es feliz, es alegre, se ríe por todo' (...) el temor me invadía más porque no sabía", señala.

Asimismo, informa que lo que la llevó a frenar esta idea suicida fue que escuchó cómo Dios le hablaba y le daba razones para seguir luchando por su vida. Además explicó que le hizo un juramento que ha logrado mantener hasta el sol de hoy a cambio de que ella pudiese vencer esta difícil etapa.