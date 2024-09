Esta es la única fotografía que tiene Omar Murillo de su infancia: "momentos de lucha"

Omar Murillo expone sin tapujos su vida en Los Enredados, el nuevo programa colaborativo de Caracol Televisión y La Red. En esta oportunidad, el reconocido actor acude al formato en compañía de Koral Costa para referirse a lo desafiante que es la vida en pareja y lo orgulloso que se siente de su proceso, pues aunque no ha sido nada fácil, considera que ha podido superar cada uno de los obstáculos que se le han presentado.

Uno de los temas más llamativos de este sexto episodio ocurre cuando los presentadores proyectan una fotografía de su infancia. Según informa, solo tiene registro de esta imagen y agrega que todo lo que sabe de sus primeros años de vida es gracias a las anécdotas que cuenta su familia y a los recuerdos que atesora en su corazón.

"Es la única foto que yo puedo tener ahora de niño, de chiquito. No existe otra, por lo menos que yo sepa (...) Me acuerdo tanto que ahí tenía unas chanclitas de plástico, las tenía al revés y me estaban regañando", expresa de manera jocosa.

De igual forma, afirma que fueron situaciones un poco complejas en materia económica, que le han ayudado a adquirir madurez y permanecer humilde a pesar de que su trabajo le ha permitido tener ciertas comodidades.

"Momentos no tan bonitos de la infancia, de lucha, de algunas necesidades también", señala.

¿Qué mensaje le daría Omar Murillo a su niño interior?

Por último, el también creador de contenido digital aprovecha para unirse a la declaración de Koral Costa, su esposa, y decirle a su niño interior que no hay nada como seguir siendo noble y teniendo un corazón inocente, pues está seguro de que esa es la verdadera fórmula para ser feliz y tener una vida tranquila.

"A veces entre menos sabemos, más vivimos. Cuando sabemos demasiado se nos acorta la vida", finaliza.