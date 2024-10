Amara Qué Linda revela qué tanto le afectan los comentarios de sus haters

Amara Qué Linda cae en Los Enredados, el podcast de Caracoltv.com y La Red , y habla sobre los haters, ya que como una figura pública que trabaja en redes sociales, afronta a diario los comentarios negativos y las críticas de miles de personas.

Ahora, en Los Enredados, esta joven influenciadora de tan solo 21 años dice que tiene una "relación tóxica" con sus detractores, aunque está acostumbrada debido a que alcanzó la fama en el mundo digital a muy corta edad.

"Al principio era muy duro para mí, pero lo superé gracias a mi hermano mayor porque siempre me explicaba todo", explica, haciendo referencia a Ami Rodríguez.

Además, recuerda una experiencia en la que confrontó a un hater, quien en realidad era el padre de una seguidora. Todo sucedió un día en que ella estaba trabajando en un parque de atracciones grabando contenido audiovisual para una marca y la pequeña le pidió una foto, pero al decirle que esperar una segundo, el hombre reaccionó mal y le gritó: "antipática y desagradecida".

Amara Que Linda revela por qué le cae mal Ángela Aguilar

Durante la transmisión en vivo del programa, Amara demuestra su personalidad y acepta que la intérprete de 'Dime Cómo Quieres' y 'Qué Agonía' no es de sus afectos e incluso la bloquearía en redes sociales, pues sus declaraciones en una entrevista la hicieron darse cuenta de que no estaba de acuerdo con ella.

"Me pasa algo muy chistoso porque yo me tomo todo súper personal. Una vez vi una entrevista de ella donde hablaba mal de Karol G , y me molesté. Ahí me cayó mal y me cerré", expresa la joven, quien es toda una celebridad en el mundo digital y nada más en YouTube tiene más de 17 millones de seguidores.

Adicionalmente, Amara explica que no podía creer en sus palabras porque últimamente Karol G está dejando en alto a Colombia en todo sentido. "Me ofendió", asegura.