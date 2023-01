“Mi primera aparición en Sábados Felices fue como una enfermera que no hablaba”: Patricia Silva Patricia Silva recordó cómo fueron sus inicios en Sábados Felices y revivió anécdotas junto a sus compañeros. La ‘Monita’, como la conoce el resto del elenco, no pudo ocultar la nostalgia que le da hablar de aquellos que ya no están.