Lleno de orgullo, Brian Moreno explica por qué Federico Bravo es su mejor papel actoral

No hay nada mejor para un actor que una carrera llena de múltiples retos, en la que deban salirse constantemente de su zona de confort para ahondar en una gran cantidad de personajes, todos con personalidades totalmente diferentes, las cuales les exijan entregar todo de sí.

Precisamente esto fue lo que le ocurrió a Brian Moreno , quien interpreta a Federico Bravo en Las Villamizar , pues confiesa que "cada personaje lo lleva a uno a un mundo muy distinto". Esto fue lo que le sucedió cuando conoció acerca de esta producción, de la que sin tener tantos detalles quiso ser parte desde el momento inicial.

Encantado por su carrera y los retos, este actor tuvo un amor a primera vista con este particular papel, pues revela que desde el piloto sintió que había sido escrito para él. "Es un personaje que me enamoró desde el primer momento, que no abandoné hasta meses después de rodar".

Tal y como un personaje de Las Villamizar, Brian se dejó envolver tanto de esta historia que se apasionó por convertirse en Federico, tanto que comenzó a crearlo sin siquiera tener su participación confirmada. Fue por ello que al conocer que el papel era suyo no pudo contener la felicidad, "lloré de la emoción porque fue un proyecto esperado por una pandemia, pero esperado desde el corazón".

La magia de poder crear a un hombre tan único y diferente a lo que ya había realizado en su carrera actoral hizo que su compromiso fuese aún mayor, sin embargo, hubo algo en particular que hizo que todo fluyera aún mejor en medio de las grabaciones.

Cuando entré ya a hacer el personaje, sentía que estaba en mi lugar, me sentía muy cómodo y, no sé si tenga que ver con mi forma de ser, porque yo sentía que abarcaba todo lo que yo soy.

Sin duda alguna, Brian Moreno entregó todo de sí para desarrollar un papel impecable, en el que los televidentes se sintieran conectados ante un malo encantador. Ante esto, el actor siente que este ha sido uno de sus roles más destacados, con los que pudo explorar cosas que no había realizado antes. "Siento una satisfacción del trabajo hecho (...) Las Villamizar, para mí, es el proyecto más bonito en el que he estado, por todo lo que representa."

¿Qué le aporta Federico a la historia de Las Villamizar?

Este asesino a sueldo llegó a la vida de estas tres hermanas como una piedra en el zapato, pues ha interferido en sus misiones, sin embargo, poco a poco también ha sido un aliado de exaltar, especialmente si de cuidar a Isabela se trata.

Su primera conexión fue con don Manuel Albarracín, no obstante, la cautivante personalidad de la menor de estas mujeres hace que quiera estar más cerca de ella.

Con respecto a aquello que lo caracteriza, Brian comenta que "llega a aportarle picante, sabor a eso, que cuando todo está peor, puede estar aún peor". Sabe que este personaje disfruta burlarse de los demás y que aunque su impulso era una misión personal, poco a poco esta se vuelve colectiva.