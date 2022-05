Paola Valencia habla del amor rebelde y desconocido del que aún se rehúsa Salvación Villamizar

El amor se ha convertido en el principal motor de los personajes de la apasionante historia de Las Villamizar , así ellos mismos no quieran reconocerlo, pues a pesar de que se niegan a él, este se ha encargado de envolverlos en emociones que ni siquiera ellos reconocían y que ahora está tomando el rumbo de muchas de sus decisiones.

Sin duda alguna, el amor le ganará a la justicia y a las misiones en varias ocasiones, pues no podrá ser desligado de la vida de estas hermanas, quienes de por sí fueron impulsadas a hacer esto por el enamoramiento de un padre que perdió a su amada.

Publicidad

Es por ello que ninguna de estas mujeres se le negará a este sentimiento, pues será más fuerte; sin embargo, esto no quiere decir que será una tarea fácil, por lo que la actriz Paola Valencia deja en claro que: "Salvación va a dar mucho para hablar, para bien y para mal en algunos momentos".

Mira en contexto: "Con su valentía se enfrentará a verdaderos monstruos": Paola Valencia exalta a Salvación Villamizar

Con respecto a ese primer encuentro entre hermanas, en el que sale a la luz toda la verdad de Gerardo, fue posible evidenciar el amor en diferentes fragmentos. Inicialmente, el de una Carolina esperanzada en lo que podría suceder, con cariño hacia alguien que no tenía la culpa, mientras que por otra parte estaba una Isabela con el corazón roto y llena de decepción por la persona que ella más admiraba.

"Salvación no esperaba encontrarse con estas mujeres en su vida (...) de hecho no estaba muy segura segura si tenía o no hermanas", comenta la actriz. "Ella aún se rehúsa, pero poco a poco iremos viendo cómo se construye esta relación entorno a cada uno de los personajes".

Publicidad

Así mismo Paola confiesa que: "la cosa que nos une a nosotros supuestamente son las misiones y la guerra, pero después de un tiempo empezamos a unirnos por otras cosas que también van a hacer que estas relaciones cambie, fluctúen, varíen mucho, para bien o para mal".

Te puede interesar: Paola Valencia destaca a Salvación como pieza clave en la misión de Las Villamizar

Publicidad

Con esto, es posible ver que para este personaje recibir amor familiar no es algo a lo que siguiese acostumbrada, por lo que no quiere entregarse tan fácil a sentirlo, especialmente por las condiciones como se dio,"imagínate encontrarte tres hermanas cuando ya estás así de grande, cuando no pensabas que tenías familias y ¡más! son hermanas riquísimas".

Finalmente, esta talentosa mujer considera que el momento en el que las hermanas se conocieron fue perfecto porque ellas, aunque no lo parezca del todo, están en un punto de no regreso de las misiones, por lo que su compromiso con la causa y con la justicia hará que no puedan separase, sino que más bien son un apoyo entre sí.