Carolina no podrá contener la tristeza que le produce estar alejada de su verdadero amor, no obstante, tendrá que ser inteligente al solucionar el cuestionamiento de don Manuel. Por otra parte, Julián Montenegro no solo verá algo sospechoso en quien rodea a Isabela, sino también en quien acompaña a su padre.

No te pierdas la historia de la lucha entre la justicia y el amor en Las Villamizar todas las noches después del Desafío The Box.