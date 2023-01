Ella es “La exesposa de la mafia”, una muñeca hermosa, refinada, calculadora, ambiciosa y vengativa. Su mayor amor: Guadalupe, su hija. Acostumbrada a todos los lujos y las comodidades que conlleva ser una de las esposas de la mafia. Decide escapar del país el día que extraditan a Braulio Bermúdez, (su primer marido), y cuando la policía y sus enemigos emprenden un plan de cacería en contra de Nicanor, capo de capos, y su pareja para ese momento.

Hoy, 8 años después, Lucrecia sigue en el exilio. Ya va por su sexto libro y desde hace tiempo, el éxito dejó de acompañarla. Víctima de la decadencia y de la traición de su actual novio, termina arruinada y deportada. Sin embargo, derrotada y humillada, regresa a Colombia, pero ahora no hay dinero, no hay poder, no hay capo que la mantenga ni que la defienda; en su maleta no trae más que miseria. ¿Qué estará dispuesta a hacer para recuperar la vida que tenía?