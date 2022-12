¡Un nuevo reto! Shirly y Boyacoman se le miden a practicar surfing en Sao Paulo, Brasil

El quinto capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 Risas empieza con una aventura protagonizada por la presentadora Shirly Gómez y Boyacoman, quienes saludan a los seguidores de Caracol Televisión directamente desde Brasil. En esta oportunidad, ambos se le miden a asumir el reto de tomar clases de surfing; sin embargo, el humorista no parece muy contento con la idea.

"Ay, Boyaquito, estoy ya aburrida, ¿qué hacemos aquí en la playa? Dio mío, dame una señal (...) Ay, por allá Boyaquito hay una escuela de surf", señala la presentadora luego de un partido de voleibol, mientras corre por el medio de la playa para emprender una nueva aventura. Por su parte, el comediante parece algo desesperado, pues no sabe cómo más seguirle el paso a su compañera.

"Dio mío, que se me aparezca una viejita millonaria. Ah, conmigo sí no funciona, ¿no?", agrega Boyacoman, intentando correr con la misma suerte de su colega; sin embargo, este método no le funciona, por lo que se ve obligado de seguir a Shirly al mar para cumplir con uno de sus sueños más anhelados. Aunque cuentan con la ayuda de un instructor, el comediante se percata de que necesita mucha práctica.

Finalmente, Boyacoman se sube al escenario de La Vuelta Al Mundo En 80 Risas para profundizar un poco más en su experiencia y divertir a sus colegas con cada una de las anécdotas que vivió en el extranjero.

