Jeringa, el exitoso humorista que ha trabajado en diferentes producciones de cine y televisión

Los inicios de Jeringa fueron en la ciudad de Medellín, donde ganó el premio a mejor humorista cuando tenía 18 años. Participó en el programa Sábados Felices como actor cómico, libretista e imitador, y también se inició en el stand up comedy. Más tarde, actuó en la televisión colombiana y en Estados Unidos, donde aumentó su fama y calidad como comediante.



Jeringa, el humorista que tiene una carrera llena de éxitos

Jeringa es uno de los humoristas de Sábados Felices más recordados debido a su extensa trayectoria. En alguna oportunidad, el comediante reveló en medio de una rutina cómo fue la vez que logró ingresar a la producción para demostrar todo su talento para hacer reír al público.

"Recuerdo que fue en los famosos estudios de la 19, entonces yo estaba pues lógicamente viendo grabar a Hugo Patiño, Enrique Colavizza, Óscar Meléndez, cuando se me acerca a mí don Hugo y me dice 'Jeringa, hágame un favor'. Me pasó una estatua en bronce que pesaba más o menos cinco kilos y me dijo 'esto es un regalo que me trajeron y es muy costoso, a ver si usted me lo tiene cargado, no lo vaya a soltar' (...) Claro, no aguantaba el peso y cuando la descargaba y la ponía sobre una mesa, se venía Hugo", expresó.

Como esta vivió muchas más experiencias en donde le jugaban bromas y él hacia lo mismo con sus compañeros, creando así un equipo que se convirtió en familia y que conquistó a los televidentes con su carisma.

Jeringa también ha participado en la Vuelta al Mundo en 80 Risas, un programa de Caracol Televisión que combina el humor, el turismo y la belleza. El humorista viajó en 2019 junto a la modelo Catalina Uribe a diferentes destinos como Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Estados Unidos, donde vivieron divertidas aventuras y compartieron con la cultura local. De igual forma, hizo algunas apariciones en la pantalla junto a Laura Tobón en 2018, donde tuvieron la oportunidad de hacer planes juntos como cenar, recorrer las calles de París y asistir a la ópera.

Por otro lado, ha tenido la posibilidad de debutar en el cine, participando en producciones como 'El paseo 2' (2012), 'El paseo 4' (2016), 'El Coco 2' (2017), 'El que se enamora pierde' (2018) y 'El robo del siglo' (2020).

Sobre La Vuelta al Mundo en 80 Risas

La Vuelta al Mundo en 80 Risas es un programa de televisión colombiano que se transmite en Caracol Televisión. Varios comediantes y modelos han viajado a diferentes partes del mundo para experimentar la cultura local y hacer reír a los televidentes con sus ocurrencias.

Jessica Cediel, Greeicy, Lokillo, Suso, Laura Tobón, Polilla, Don Jediondo, entre otros, han hecho parte de esta producción.