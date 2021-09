Natalia ayuda a un participante de La Voz Senior a quitarse la ropa y usuarios reaccionan con furor

A medida que avanza La Voz Senior, los televidentes han tenido la oportunidad de disfrutar del talento de los adultos mayores y, por su puesto, también de sus historias de vida. Sin embargo, en esta oportunidad fue Danilo Escobar , quien causó furor en las plataformas digitales luego de que hiciera un sensual show en el diamante del programa, al que también se unió Natalia Jiménez .

Luego de interpretar 'Por qué no he de llorar', de Fernando Valadésn y de observar que los entrenadores no giraron sus sillas, el participante de 73 años se tomó con excelente sentido del humor el paso por el reality, señalando que, contrario a lo que muchos piensan, es un hombre que todavía siente especial gusto por tener un buen aspecto físico, hasta el punto que hace ejercicio regularmente.

"A mí me gustaría mostrarles un poco de mi cuerpo, cómo me conservo", comentó el hombre en medio del escenario, a lo que la cantante española respondió entre risas: "claro, mire, yo le voy a ayudar...yo le aguanto la ropa, le aguanto el micrófono... okey, okey, okey, bienvenidos a La Voz Senior".

Jesús Navarro y Andrés Cepeda , por su parte, permanecían completamente anonadados en sus asientos por el espectáculo, pues la banda se encargó de entonar una interpretación muy sensual que causó diversión entre los asistentes.

Jajajaja estos señores han salido general, jajaja amo a natalia porque se presta pa' todo #LaVozSenior — Laura Cuentas (@cuentas97) September 22, 2021

De inmediato, los internautas se tomaron plataformas como Twitter para hacer memes y comentarios graciosos como: "Natalia es tremenda", "ver su interacción con los participantes es lo mejor", "los señores le coquetean a Natalia y las señoras a Jesús, el muñeco de torta", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Por último, Escobar agradeció a la producción por brindarles un espacio a los adultos mayores de demostrar su potencial artístico.

"A ustedes les agradezco. Quiero informarles que, así yo no quede, este programa no me voy a perder porque esto va a ser único, porque esta es la gran oportunidad que nos han dado a las personas mayores de podernos mostrar ante todos ustedes", finalizó.