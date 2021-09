Don Samuel, de La Voz Senior, dio sus requisitos para la novia perfecta y Natalia Jiménez clasificó

Este lunes los televidentes fueron testigos del gran lanzamiento, por primera vez en Colombia, de La Voz Senior , la oportunidad para los adultos mayores de 60 años de demostrar todo su talento y cumplir su sueño de convertirse en artistas.

Este primer capítulo estuvo acompañado de grandes voces y emotivas historias, una de ellas fue la de Samuel Lotero, un participante de 73 años que subió al diamante dedicándole su audición a su amado hijo, Luis Gabriel.

El hombre, que reveló que vive solo hace muchos años, confesó ante los entrenadores que está en busca de la pareja ideal, razón por la que hizo todo un listado con cada uno de los requisitos que las mujeres deben cumplir para poder aplicar.

“Quisiera una mujer que le guste la buena música, de pelo negro, que tenga entre 1.50 y 1.75 de estatura para yo no quedar así muy… me gustan las mujeres grandes aunque me den duro, si, porque ya me ha pasado, sería bonito que cantara, que sea divertida, con presencia, guerrera que no tenga tantos resabios”, dijo Don Samuel.

La mayor sorpresa se la llevaron los entrenadores, cuando el participante señaló que quien aplicaba perfecto a sus requisitos era Natalia Jiménez, quien entre risas admitió que era cierto pese a que ahora lucia su cabello color castaño.

De inmediato don Samuel, con su extrovertida personalidad, recalcó que eso no era problema, pues se podría resolver fácilmente con tinte para el cabello, divirtiendo no solo a los entrenadores sino también al público.

Aunque Natalia le preguntó a dónde podían llamar las demás aplicables, el participante insistió que ya no era necesario pues debido a su sonrisa, ella era la mujer perfecta, dejando claro que ninguna otra tiene posibilidad.

“No, no, no, lo que pasa es que yo ya la tengo muy clara, fue la que me gustó desde el principio, por eso hice esta lista para que se identificara más que todo con ella”, recalcó.

Pese a que don Samuel no logró que los entrenadores giraran su silla, no cabe duda que con sus ocurrencias regaló a toda Colombia un rato agradable.

“Así no se haya volteado ninguno, yo me siento un ganador, porque yo nunca he sido un perdedor y ahora menos por el solo hecho de estar en un escenario como este”, indicó.