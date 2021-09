Entrenadores de La Voz Senior confesaron si se retirarán de la música cuando sean adultos mayores

Durante su paso por el escenario de La Voz Senior , Elizabeth Rodríguez hizo reflexionar a los entrenadores sobre el futuro que les espera en el mundo de la música, pues les preguntó cómo se ven cuando cumplan más de 60 años. Pese a que la participante no pasó a la segunda etapa del programa, sí logró conmover a todos con su Audición a Ciegas.

Después de interpretar ‘Qué será de ti’ de A. Marcos y M. Marcos, Rodríguez les pidió a los coaches que se pusieran en los zapatos de los concursantes y revelaran cómo quisieran estar en un par de años. Uno de los primeros en hablar fue Andrés Cepeda , quien aseguró que anhela una vida en el campo, recordando su trayectoria artística y llevando la música a un nivel íntimo; sin embargo, no está cien por ciento seguro de despedirse de los escenarios.

"Yo a tu edad me gustaría verme de pronto cantándole a mis nietos, de pronto, no estoy seguro si estar retirado, porque me costaría mucho trabajo dejar de hacer esto", puntualizó.

Publicidad

Natalia Jiménez , por su parte, señaló que ella sí pretende cantar música mariachi en el escenario hasta que tenga una edad bastante avanzada. Además, también desea llevar una vida tranquila en el aire libre, donde tenga la oportunidad de cantarle a algunos animales.

"Me veo igual así retirada en el campo, pero cantando... o sea, amargadas las vacas de escucharme todo el día", comentó.

Por último, Jesús Navarro afirmó que, contrario a lo que le apasiona ahora, cuando sobrepase los 60 años quiere hacer presentaciones en teatros pequeños, visitar ciudades emocionantes y reducir el número de conciertos, así que, en forma de chiste, comentó que sus fanáticos deben aprovechar ahora para asistir a los eventos de su agrupación.

"Así que si quieren ver a Reik, véanlo de una vez... porque ya me esto cansando. No, no es cierto", finalizó entre risas.