¡Mariachis! Conoce a los representantes de la ranchera de cada equipo

¿Quién no ha cantado algún tema de ranchera a grito herido? Entre las tantos Seniors que se presentaron en este programa, estos son los participantes que enamoraron a los entrenadores durante las Audiciones a Ciegas y con temas de legendarios charros lograron convencerlos de incluirlos en sus equipos.

¡Un gran comienzo! Kany García no dejó de lado este género que es el favorito de muchas personas, y por eso no pudo contenerse ante el talento de estos Seniors: Luis canta ‘Qué te vaya bonito’, Fabiola canta ‘Te voy a olvidar’, Pablo canta ‘No me toquen ese vals y Luis canta ‘Te vengo a buscar’.

El entrenador venezolano Nacho formó un equipo muy fuerte en este género de la ranchera e incluyó a varias mujeres que dejaron su corazón en el escenario. Indudablemente, la ranchera hace parte de nuestras vidas y siempre lo será.

Flor canta ‘Los laureles’, Ignacio canta ‘A mi manera, Betty canta ‘A mi manera’, Fernando canta ‘Motivos’, Simeón canta ‘Como quien pierde una estrella’ y Livia canta ‘Volver, volver’.

Las historias conmovedoras de los participantes en La Voz Senior también tocaron muchos corazones, pues a pesar de los momentos dificiles, estos Seniors demostraron su valentía y vitalidad al pisar el Diamante y cumplir uno de sus sueños. ¡Una muestra de que nunca debemos rendirnos!

Adelan canta ‘Malagueña’, Marisol canta ‘Llorona’ y Carlos canta ‘Amorcito corazón’.

¡Bienvenidos a este programa donde podrán cantar su género favorito!

