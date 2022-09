José logra cantar con un entrenador de La Voz Senior luego de su magistral presentación

Las Audiciones a Ciegas siguen sorprendiendo en La Voz Senior y tal es el caso del participante José, que relató ante las cámaras de Caracol Televisión que es un cantante empírico y que a su edad aún conserva los instrumentos que usaba cuando tuvo una agrupación musical con sus hermanos.

El participante contó que durante mucho tiempo se dedicó a cantar boleros y luego pasó a interpretar rancheras junto a uno de sus hijos, lo que lo llena de orgullo por poder compartir la música con su familia. Después de su presentación donde entregó todo y logró que el artista venezolano Nacho se girara, él agradece por la oportunidad y el voto de confianza.

“El hecho de que yo vaya a hacer este pasaje de mi vida de la mano de este gran entrenador que es Nacho, no quiere decir que no me quiera dar el gusto pedirle a Cepeda un pedazo de bolero y ranchera, porque quiero verle puesto este sombrero también”.

Antes de retirarse del Diamante, él aprovechó para cantar ‘Embrujo’ con el icónico entrenador Andrés Cepeda, pero en versión ranchera. Finalmente, Nacho se atrevió a usar el sombrero de José para simular un vestuario tradicional mexicano.

¡Una muestra del talento del maestro Cepeda!

