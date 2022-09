Jorge cuenta en La Voz Senior que Helenita Vargas era su madrina musical y conquista a todos

Desde el primer momento que aparece en La Voz Senior hablando con Laura Acuña, Jorge demuestra ser un apasionado por la música y un buen conversador, pues revela detalles de su vida artística que generan cada vez más interés en la anfitriona. Luego de la conversación, el participante de 65 años se aproxima al Diamante de la producción de Caracol Televisión para derrochar todo su talento con la canción 'Se nos rompió el amor', de A. Magdalena y M. Alejandro.

Kany García, Andrés Cepeda y Nacho giran sus asientos y le aseguran, después del espectáculo, que tiene todos los componentes para desempeñar un excelente rol en la competencia. Es así, como lo empiezan a cuestionar sobre sus inicios en la música, enterándose de esta forma que tenía una estrecha relación con 'La ronca de oro', Helenita Vargas.

¿Quién es Jorge?

El hombre es administrador de empresas, profesión que desempeñó durante varios años; sin embargo, siempre tuvo el anhelo de llenar conciertos y deleitar a los asistentes con su mágica interpretación. Durante la época en que alternó su trabajo como gerente y su faceta artística, Jorge contó con el apoyo de una importante cantante.

"Siempre estuve ligado a la música, una cuñada fue muy famosa en los años 80, Greta, y ella era muy amiga de Helenita Vargas y ella fue mi madrina desde los comienzos porque yo cantaba en reuniones y ella un día me dijo 'tenés que cantar, yo te llevo a Medellín'. Allí empecé, grabé los primeros discos, seguí mi carrera bancaria; paralelo cantaba, pero no me dejaba ver porque me daba miedo que me echaran del puesto", comenta en medio de la transmisión.

Luego de cantar junto a los entrenadores, el participante escoge al Equipo Kany para seguir avanzando en el reality.