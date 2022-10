Copito de Nieve le dedica su Semifinal a toda Antioquia: "me siento tan orgullosa"

Además de su increíble talento para la música, Copito de Nieve sin lugar a dudas ha destacado en La Voz Senior por su arrolladora personalidad, pues siempre mostró un excelente sentido del humor, una gran capacidad para hacer amigos dentro de la producción de Caracol Televisión y un encanto especial que dejaba enamorados a todos los que la escuchaban en sus espectáculos.

Durante la Semifinal del Equipo Cepeda, la participante canta el exitoso tema musical 'Granada', de Agustín Lara, y luego, cuando Iván Lalinde sube al escenario, expresa que se siente muy orgullosa de sí misma por haber alcanzado uno de los logros más importantes de su vida: estar rodeada de grandes íconos de la música que le ayudan a mejorar cada vez más en su trayectoria.

"Yo les digo francamente, ustedes no saben, no sé si todos, pero yo me siento tan orgullosa de estar parada aquí con estos señores. ¿Cuándo he tenido yo este honor de pasearme por aquí? (y preguntar) '¿qué ha habido'' y '¿cómo está?' y sacando pecho", señala de manera jocosa.

Andrés Cepeda, por su parte, se apresura a resaltar su trabajo: "Como siempre muy bien. Ella lleva en su voz el recorrido de toda una vida de independencia, de libre albedrío, de sinceridad, desparpajo. Eso es lo que ha caracterizado el camino de Copito de Nieve. Es una mujer que dice lo que piensa y hace lo que quiere y nos ha demostrado que vivir así es maravilloso, con claridad, con honestidad y con transparencia. Eso me encanta".