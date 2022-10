Así ha sido el paso de Gloria, Juan Carlos y Willy por las diferentes etapas de La Voz Senior

Durante la emisión del capítulo de La Voz Senior, Laura Acuña e Iván Lalinde les dan la bienvenida a las sillas de los entrenadores a Gloria, Juan Carlos y Willy para que hablen de su experiencia durante su paso por la producción de Caracol Televisión justo antes de que inicie oficialmente la fase de las Semifinales que esperan tanto los participantes como los televidentes.

Uno de los primeros en recordar su trayectoria fue Willy, quien no solo demostró tener gran potencia vocal, sino que también destacó por su versatilidad, pues se atrevió a cantar reguetón, probando así que no hay edad o condición que lo limite en el camino para cumplir cada uno de sus sueños: "el reto que me puso mi maestro Cepeda, a que cantara un reguetón, no lo podía desaprovechar".

Gloria, por su parte, se apresura a hablar del desafío que ha asumido al interpretar durante la competencia varios géneros musicales que le ha permitido explorar una faceta diferente a la que estaba acostumbrada: "yo he ido progresando porque llevaba ya un tiempo descansando y no pensé que volvería a cantar y ahora las cosas que me han tocado, esos retos de boleros, de música española, ha sido algo muy especial".

Finalmente, Juan Carlos se toma las cámaras de la producción de Caracol Televisión para confesar lo agradecido que se siente con la vida por haber recibido un regalo de este tipo: "este premio que me ha dado la vida a estas alturas es de eso, de persistir, insistir y nunca desistir".