Además de llevarse múltiples elogios, Damaris hace girar a los tres entrenadores de La Voz Senior

Gracias a su belleza y capacidad vocal, Damaris se roba múltiples halagos por parte de Andrés Cepeda, Kany García y Nacho en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior justo después de interpretar el exitoso tema musical 'Quizás, quizás, quizás', de Osvaldo Farrés. La participante de 72 años hace girar a los tres entrenadores y posteriormente revela que ha estado tomando clases de porro y baile para mejorar sus habilidades artísticas en el escenario.

El momento más duro en la vida de Damaris

Justo antes de subirse al Diamante del programa, la mujer cuenta que una de las personas que más la apoyó durante su trayectoria fue su esposo difunto, a quien recuerda con mucho cariño por las enseñanzas que le ofreció.

"El esposo mío fue un hombre muy bueno, él era director de música, los primeros pasitos en la música fueron con él y ya cuando quedé viuda a mí me quedaron 6 hijos. A los 15 días de haberse muerto, me resultó un trabajo para Europa de 6 meses y yo miraba a los niños y me daba mucho pesar y yo no los dejo, le pedí a Dios para que pudiera salir adelante con ellos, ya empecé a trabajar en la música, así profesionalmente en estaderos en Medellín", señala en medio de la transmisión.

Finalmente, Damaris da a conocer que se irá al Equipo Cepeda, mientras canta con todo sentimiento el éxito 'Embrujo', de Napoleón Baltonado.