¿Aceptó? Luis Enrique invita a Kany a bailar en La Voz Senior y después le pide matrimonio

Luis Enrique se sube al Diamante de La Voz Senior para llevar a cabo una increíble Audición a Ciegas con la canción 'Que te vaya bonito', de José Jiménez, pero también para protagonizar un divertido momento junto a Kany García, ya que aprovecha para preguntarle si le haría el honor de convertirse en su esposa. La puertorriqueña, por su parte, antes de responder lo cuestiona sobre la posibilidad de que la escoja como su entrenadora.

Mira también: Nacho habló de los coqueteos que recibe Kany García por su belleza y talento en La Voz Senior



Gracias a la música, Luis Enrique superó un difícil episodio en su vida

Antes de llamar la atención de los entrenadores, el participante revela en la producción de Caracol Televisión que la música ha traído buenos y malos momentos a su vida, ya que se vio envuelto en una situación desagradable que le hizo perder el rumbo de la vida.

Te puede interesar: ¿Quiere nietos? Laura Acuña contó en el estreno de La Voz Senior cómo se ve a los 70 años

"Mi vida artística llena de altibajos, porque la música me llevó al cielo y me llevó al infierno, porque hubo un momento en el que me alcoholicé totalmente y dejé de ganar plata y dejé de ganar cosas por estar dedicado al alcohol. Gracias a Dios hace 32 años que no bebo, 22 que no fumo y la satisfacción más grande es saber que con la música se puede alcanzar la gloria o el infierno", expresa.

No te pierdas: Iván Lalinde respondió si habrán personalidades famosas en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior

Publicidad

Finalmente, Luis Enrique expresa que se va con el Equipo Kany García, pues siente una gran admiración por todos los logros que la cantautora ha alcanzado en su extensa trayectoria artística.