Luego de entregar una increíble interpretación de 'I Will Always Love You' en La Voz Kids, Simara Alejandra Torres aprovechó para compartir una reflexión sobre lo que sucede en La Guajira y lo mucho que desea que los habitantes de este departamento del país tengan acceso a agua potable.

En su video de presentación, la niña Simara dice: "Para muchos es normal tomar un vaso de agua, pero para otros es en un lujo. Yo quiero con mi canto llevar un mensaje"; además, habla con una amiga de la tribu Wayúu.

