Dilmer Mathías Ruales

Como muchos niños, Dilmer Ruales confesó que parte de La Voz Kids ha sido uno de sus mayores sueños, sin embargo, todo esto surgió luego de que vio una edición pasada del concurso musical, ya que uno de los participantes se volvió en una inspiración para él y decidió que también se aprendería 'Mi salón está de fiesta' para en algún momento interpretarla en el Diamante.

Asimismo, uno de sus mayores temores era que por vivir tan lejos no pudiese inscribirse ni se fijaran en su talento, no obstante, esto pasó a un segundo plano cuando Iván Lalinde llegó hasta su casa para darle la maravillosa noticia, con la cual no pudo evitar llorar, dado que esa era una promesa: que cuando recibiera esta sorpresa no iba a ocultar sus sentimientos.

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos aquí.