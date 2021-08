Natalia Jiménez le jugó divertida broma a Andrés Cepeda en reto propuesto durante La Voz Kids

Con solo 11 años, Daniela logró conquistar con su voz a Andrés Cepeda , quien le agradeció por haber cantando un tango, rescatando "uno de los géneros más hermosos de Latinoamerica". La caleña, al igual que otros participantes, llegó con un reto para los entrenadores, en este caso directamente al que le abrió las puertas de su equipo.

Luego de que Cepeda preguntó más datos sobre su nueva integrante, Daniela contó que otra de las cosas que más le gustan es el cine, por tanto, los musicales son de sus favoritos y decidió poner a prueba a su entrenador: "te traigo un reto, a mí me gustan mucho los musicales, me gustaría cantarte uno y que tú me digas cuál es".

Aunque el artista se le midió, desde el inició se vio su cara de confusión, por lo que le empezó a hacer señas a su compañera Natalia Jiménez , quien también cantó 'Un mundo ideal', para que le dijera la respuesta correcta, sin embargo, esta aprovechó para jugarle una broma y darle mal el nombre del musical al que pertenecía esta canción.

Luego de pasar seguro al escenario y afirmar que la respuesta era 'La bella y la bestia', Jiménez empezó a sonreir y le comentó: "esperate, me he dado cuenta que eso no es 'La bella y la bestia', eso es Aladdin", por lo que Cepeda se sintió un poco apenado y le respondió "me equivoqué, no la supe (me soplaste mal)".

Entre risas, la artista aceptó su picardía y su compañero Jesús, muy sonriente, le dijo que "muy mala onda" lo que había hecho, mientras el intérprete de 'Mi Pesadilla' cantó "Yo que creía, creía en ti".

Publicidad

Revive el divertido momento: