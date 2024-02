Greeicy y Mike en La Voz Kids: Estos son los momentos más divertidos que ha protagonizado la pareja

Greeicy y Mike Bahía, de La Voz Kids, sin lugar a duda se han convertido en una de las parejas favoritas del entretenimiento nacional, pues el hecho de tener una relación de más de 10 años y dedicarse a trabajar juntos en la industria musical ha llamado la atención de varios aficionados.

Desde que la Entrenadora presentó a su prometido como su Asesor en el programa de Caracol Televisión, las reacciones por parte de los usuarios de Internet han llamado la atención ya que muchos aseguran que son la cuota divertida del formato.

Las escenas más románticas de Greeicy y Mike en La Voz Kids

La pareja ha tenido momentos bastante emotivos, como la vez que hablaron con los participantes de su Equipo sobre el gran amor que se tienen, y más, a partir del nacimiento de Kai, o cuando señalaron en frente de sus colegas que aquello que en realidad les ha permitido compartir tanto tiempo es que son polos opuestos que se atraen.

“Yo me muero de amor por ella y todo lo que ha traído a mi vida”, señaló en alguna oportunidad el intérprete de ‘Amantes’. La caleña, por su parte, aseguró: “Me siento muy afortunada porque somos compañeros en el hogar, tenemos una familia hermosa que se creció y un núcleo muy fuerte. Somos amigos, pareja, socios y hoy me acompañas en esta experiencia tan maravillosa que estoy viviendo y te agradezco por pertenecer a mi vida y mi camino”.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

