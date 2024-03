Lagos, invitados a La Voz Kids, tenían un crush por una reconocida actriz de Hollywood, ¿quién es?

Lagos son, sin duda, una de las agrupaciones del momento, pues su talento, carisma a la hora de interactuar con el público y divertida personalidad han llamado rápidamente la atención de miles de fanáticos, quienes se han contagiado de exitosas canciones como ‘Mónaco’, ‘Quién lo diría’, 'Tengamos pasado', 'Blanco y negro' o 'Reset'.

Luis Jiménez y Agustín Zubillaga se sinceran ante las cámaras de Caracoltv.com y hablan sobre cómo es su vida fuera de los escenarios, demostrando así que llevan el orgullo venezolano en las venas y que se sienten muy agradecidos de todo lo que han logrado.

Una de sus confesiones más llamativas es que ambos tuvieron el mismo crush hace un par de años. Se trata de Natalie Portman: “yo decía ‘es que algún día me voy a casar con ella’ y todavía estoy triste porque eso no ha sucedido”, expresa uno de los músicos.

Asimismo, también se refieren a temas como quién es la verdadera ‘Julia’ de sus vidas, cuál es el clásico que no se pueden perder por nada del mundo y qué platillo se terminan por completo debido al gran gusto que le tienen.

Ante ello, la dupla asegura que la arepa y los tequeños (conocidos en Colombia como deditos de queso) son sus grandes obsesiones, pues no solo les agrada su sabor, sino que también es una muestra gastronómica perfecta de su país de origen.



