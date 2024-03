Estos eran los pasatiempos de Aleks Syntek, de La Voz Kids, en su niñez: "me daba unos trancazos"

Aleks Syntek ha sido catalogado como uno de los Entrenadores más divertidos de La Voz Kids, pues aprovecha cada oportunidad para presumir las habilidades que tiene en materia de danza, hacer la voz de algunos personajes animados e incluso transmitirles a los niños el conocimiento que tiene de la industria del entretenimiento a partir del juego.

El reconocido exponente concede una entrevista para Caracoltv.com, en la que viaja en el tiempo al pasado y recuerda cuáles eran las actividades que llevaba a cabo en sus ratos libres y que hoy en día atesora en su corazón.

Mira también: Los Entrenadores de La Voz Kids y sus Asesores confesaron cuál es su mayor miedo, ¿qué los aterra?



¿Cómo fue la infancia de Aleks Syntek?

El intérprete de ‘Duele el amor’ asegura que cuando era un niño disfrutaba mucho desconectarse del mundo por medio de la música, de manera que se ponía sus audífonos y reproducía las canciones de sus artistas favoritos.

En el momento en que se cansaba de esta actividad, le gustaba jugar algo que sus amigos denominaban ‘Avalancha’, y que básicamente consistían en tirarse de una colina empinada para experimentar adrenalina.

No te pierdas: Los Entrenadores de La Voz Kids confiesan cuál es el mejor consejo que han recibido para sus vidas

“Había una bajada, que era del estacionamiento donde yo vivía, y usaba este carro con ruedas del que te aventabas. Tenía un volantito. Bueno, me daba unos trancazos durísimos, pero me agradaba mucho, me divertía”, afirman en medio del encuentro.

Publicidad

Desde este 11 de marzo, Syntek se queda con tres fichas importantes en su equipo, se trata de Matías Hernández, Matías Gaviria y Juanita Botero, quienes lograron destacar en la Recta Final de la producción de Caracol Televisión.

Te puede interesar: Si los Entrenadores audicionaran a La Voz Kids, ¿con qué canción lo harían?

Con esta terna de talentosos artistas, el cantante mexicano espera tener una gran participación en las fases finales, ya que sabe que las apuestas de los Equipos Greeicy y Cepeda están también muy fuertes.



¿Quiénes son los ganadores anteriores de la Voz Kids?

Ivanna García fue la primera ganadora de este concurso musical en el 2014. Luis Mario Torres, en 2015, se coronó como el victorioso al lado de Andrés Cepeda. Juan Sebastián Laverde, uno de los participantes más recordados, se llevó el premio mientras conformaba los pupilos de Sebastián Yatra en 2018. Para 2019, Anabelle Campaña fue la que ganó la votación hecha por los colombianos. María Liz Patiño fue la que portó este título en 2021. La sexta temporada del programa dejó como la mejor a Diana Estupiñán.

¿Cómo puedo recibir actualizaciones y noticias del programa La Voz Kids?

Puedes saber más sobre La Voz Kids a través de nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029Va57FfmFcovyhRTtVE2i allí podrás enterarte de todas las novedades, noticias y actualizaciones de La Voz Kids. También a través del sitio web oficial de la producción https://www.caracoltv.com/la-voz-kidsdonde encontrarás contenido exclusivo y podrás ver los capítulos completos y gratis.