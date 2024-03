Los Entrenadores de La Voz Kids y sus Asesores confesaron cuál es su mayor miedo, ¿qué los aterra?

Con el paso de los capítulos de La Voz Kids, los colombianos han podido conocer un poco más a los Entrenadores, participantes y cómo no, también tuvieron la oportunidad de saber acerca de los Asesores de cada artista.

Recordemos que Andrés Cepeda conformó una dupla con Samo, mientras que Greeicy estuvo acompañada de Mike Bahía y finalmente Aleks Syntek trabajó junto a Catalina García, todos tuvieron la tarea de guiar y ayudar a los pequeños para seguir en su proceso.

Conoce más:Andrés Cepeda tiene una pregunta muy especial sobre los sueños, ¿cómo ha cumplido los suyos?

En medio de una conversación en exclusiva, los cantantes se sinceraron sobre un detalle muy importante y confesaron sus miedos más grandes, cómo los equilibran y qué pasaría si se hacen realidad en algún momento.

El primero en hablar fue el intérprete de ‘Besos Usados’, quien no dudó al decir que le da miedo no tener miedo: “me aterra no sentir nervios, esa ansiedad previa al show”, explicó y continuó diciendo que, si esto deja de suceder, se retiraría y estudiaría odontología para dedicarse a otra cosa.

Publicidad

Por su parte, Aleks Syntek argumentó que no le gustaría no sentirse feliz con lo que hace, si se bajara del escenario sin sentir satisfacción u olvidando su privilegio, cree que no le vería ningún sentido a la vida, no sabría a qué profesión dedicarse.

La Asesora del mexicano estuvo de acuerdo con todo y agregó que su miedo es caerse, pues durante sus presentaciones, corre, baila, salta y, en ocasiones, lo hace con los ojos cerrados, por lo que es inevitable pensar que podría caer al suelo.

Publicidad

Mike Bahía complementó a sus colegas diciendo que le da pánico subirse al escenario y a veces olvidar todo el recorrido que ha tenido para convertirse en el intérprete que es hoy en día. A pesar de esto, aclaró que no le da una connotación negativa al miedo, son nervios que le recuerdan que está presente.

Adicionalmente, lo pone nervioso desviar su camino, ya sea por complacer a otros o por escuchar los consejos que lo lleven por destinos que desconoce, debido a esto invitó a otras personas a navegar su propio trayecto, sin importar nada.

Finalmente, Samo admitió que muchas cosas le preocupan al subir al escenario, sin embargo, una de las que más toman su atención es la afinación, pues explicó que al tener mucha adrenalina la respiración se agita y esto hace que pueda errar.

Como dato curioso, durante su carrera profesional se le han olvidado algunas letras, en ocasiones canta cuando no debe u olvida interpretar en el momento correcto, son cosas que suceden y sabe que todo tiene que ver con los nervios y las sensaciones que viven mientras cumplen sus sueños.

También puedes leer:Si los Entrenadores audicionaran a La Voz Kids, ¿con qué canción lo harían?

Publicidad

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos aquí.