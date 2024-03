Greeicy reveló que tenía una rutina extrema a los 8 años, ¿cómo era su sorprendente día a día?

Greeicy ha cautivado a los colombianos con cada una de sus apariciones como Entrenadora en La Voz Kids, su carisma, personalidad y estilo la han convertido en una aplaudida figura en las noches de Caracol Televisión.

Debido a esto, algunos quieren saber más detalles sobre su vida incluyendo su infancia, ya que desde siempre fue una gran apasionada por la música, el canto y el arte en general, como lo ha comentado en diferentes ocasiones.

En exclusiva, la intérprete de ‘Destino’ explicó cómo era realmente un día en su vida cuando tenía 8 años, iba al colegio y al mismo tiempo seguía su pasión, llevaba un horario extenuante, pero consiguió cumplir con todo lo que debía.

Normalmente se despertaba a las cuatro de la mañana y era la primera niña a la que recogía su ruta escolar, pues el colegio quedaba a las afueras de la ciudad y ella era de las que más lejos vivía, debido a esto, a las 4:45 a.m. ya estaba en el transporte.

Pasaba su jornada escolar y terminaba más o menos a las dos de la tarde, en ese momento la recogían y debía almorzar en el carro, pues justo después entraba al conservatorio, donde aprendía de música hasta las ocho de la noche.

A las 9:30 ya estaba en casa y debía iniciar con sus tareas para el día siguiente cuando toda la rutina empezaba una vez más: “así fue por muchos años”, comentó. Lo cierto es que su respuesta es bastante sorprendente, pues a los 8 años ya llevaba un horario muy exigente.

Debido a esto y a su disciplina se ha convertido, no solo en la artista que es hoy en día, también en la mujer que es amada por muchos colombianos y cómo no, por los miembros de su Equipo en La Voz Kids. ¿Quién no se pregunta cómo lograba hacer tantas cosas?

