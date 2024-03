La embarrada que AnnaSofía, invitada a La Voz Kids, hizo en sus inicios: "nos quedamos sin sonido"

Con más de 90 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram y varios éxitos, Annasofía ha intentado abrirse paso dentro de la industria musical en Colombia y, de hecho, lo ha conseguido gracias a su persistencia y a que ha buscado trabajar de la mano de grandes artistas de la talla de Andrés Cepeda y Greeicy, pues abrió sus conciertos.

En diálogo con Caracoltv.com, la reconocida artista habla acerca de cómo ha vivido esta experiencia: “Ha sido increíble porque llegaron en situaciones que no me lo esperaba, fue la primera vez presentándome como Annasofía en escenarios gigantescos, en diferentes ciudades, manejando públicos que no eran los mismos y lograr enamorarse de ellos y que ellos también lo hagan de mí es hermoso”, expresa.

Asimismo, aprovecha el espacio para recordar uno de los momentos más humildes que ha experimentado en los inicios de su carrera artística. Según cuenta, tuvo la posibilidad de laborar en la logística de un espectáculo y, sin querer, desconectó un cable que reproducía el sonido.

“Por eso me dediqué a ser artista”, señala de manera jocosa.

Además, explica que todas estas experiencias le han permitido prepararse para su público e intentar convertirse en la mejor versión posible de sí misma para proyectar esa seguridad en cada uno de las tarimas a las que se sube.

Finalmente, asegura que con el tiempo descubrió cuál es ese toque que la convierte en una persona única e irrepetible.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el niño o niños ganadores de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

Durante esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia que cambiará sus vidas.

