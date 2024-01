Andrés Cepeda responde si cree que "un clavo saca otro clavo": El Entrenador se sincera en exclusiva

Andrés Cepeda ha sido entrenador de La Voz Kids desde la primera temporada del concurso musical y en cada edición ha demostrado su carisma, pues sabe cómo conectar a la perfección con los niños que llegan al Diamante con la ilusión de ser tan exitosos como él. En esta oportunidad, hablamos con el cantautor y respondió preguntas relacionadas con los títulos de algunas canciones de su extenso repertorio.

En exclusiva para Caracoltv.com, el ganador de tres Premios Latin Grammy empezó respondiendo a la pregunta de cuándo fue la última vez que dijo 'Me Voy', haciendo referencia al tema de 1999 de su álbum 'Sé Morir', y aquí fue contundente, pero no reveló mayores detalles de la situación: "Cuando me fui de mi anterior disquera, yo dije 'hágale mijo que nos vamos para otro lado'".

Ante la interrogante sobre el famoso dicho "Un clavo saca otro clavo", el bogotano respondió con gracia que sí, pero que había un problema: "que el nuevo clavo se atore también". Siguiendo con esta temática, quisimos devolvernos en el tiempo y preguntarle en qué ayuda 'El Carpintero del Amor' y no dudó en expresar que es útil "escogiendo una muy buena madera para que no se raje de tanto clavo".

En Caracoltv.com viajamos hasta el 2001 para recordar su tema 'Hasta Que Venga La Mañana' y pedirle a Andrés Cepeda que nos contara en qué contextos se queda despierto en la madrugada, y como el buen músico que es, relató que justo antes del amanecer suele componer las canciones, pues el ambiente le permite que su creatividad fluya y se convierta en arte.

Finalmente, no pudimos irnos sin resolver la duda de en qué momento se sintió como 'El Equivocado' -tal como su colaboración con Morat - y confesó que esto le sucedió en los primeros capítulos de las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids; pues dejó ir a varias voces con mucho potencial.

