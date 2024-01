Aleks Syntek, entrenador de La Voz Kids 2024, asegura estar enamorado de la moda colombiana

En esta nueva temporada de La Voz Kids , la cuota internacional está a cargo del cantautor mexicano Aleks Syntek , recordado por canciones como ‘Duele el amor’, ‘Sexo, pudor y lágrimas’ y ‘Tú necesitas’. En diálogo con Caracoltv.com, el Entrenador habla de lo mucho que le gusta Colombia y lo afortunado que se siente de ser parte de este proyecto.



El mexicano está enamorado de la cultura colombiana

Participar en este formato de Caracol Televisión, le ha permitido a Syntek no solo conocer mucho más a Andrés Cepeda y Greeicy Rendón , sino también a saber cómo vive la gente en nuestro país, cuáles son los platos típicos, en dónde se encuentran los sitios de interés y demás curiosidades que no había podido entender con profundidad.

“La verdad que Colombia para mí es mi segundo hogar, me fascina su comida, su energía y, sobre todo, la moda. Me he comprado unas garras para mis conciertos para el escenario que están increíbles porque son muy talentosos los diseñadores colombianos. Además de que la gente es muy amistosa, las chicas son coquetas”, expresa de manera jocosa.

Posteriormente, agrega que la calidez de la gente le ha permitido crear relaciones laborales con artistas colombianos que incluso han llegado a sobrepasar las fronteras del trabajo y se han vuelto verdaderas amistades.

“Tengo muchos amigos acá desde hace muchos años: Fanny Lu, Santiago Cruz, Andrés Cepeda, Carlos Vives, Fonseca, entonces vengo y me la paso como en casa. El mismo Juanes, hace tiempo lo conocí en un hotel, estaba empezando con su primer disco y me lo regaló”, menciona.

Por último, invita a los seguidores de Caracol Televisión a conectarse con este programa para disfrutar de sus ocurrencias al lado de sus colegas.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.