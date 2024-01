Conoce cómo nació la historia de amor entre Greeicy y Mike Bahía, ¿él no le prestaba atención?

Greeicy y Mike Bahía son una de las parejas más reconocidas y queridas en Latinoamérica, pues a lo largo de 12 años de relación han hecho que sus fanáticos se vean maravillados por lo que han construido y el tipo de comunicación que hay entre ellos, a pesar de que mantienen en privado gran parte de lo que viven en el día a día. Asimismo, el inicio de su historia de amor se volvió viral en las redes sociales por la manera como la caleña la contó, por lo cual acá te recopilamos los momentos clave que han tenido juntos.

En una entrevista para el programa Fans, de MTV Argentina, la cantante relató la manera como conoció al también artista cuando ella tenía 19 años y él entre 24 o 25: "son las cosas de la vida, el destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear. Ese día nos presentamos, hubo una conversación de dos minutos, nos despedimos y este hombre se quedó acá (en la mente), es más yo fui quien lo conquistó".

Te puede interesar: Ella es la hermana de Greeicy Rendón, ¿a qué se dedica y cómo es la relación con la artista?

Lo que empezó en una fiesta terminó siendo todo un misterio para Greeicy, quien confesó que: "a mí entre menos me miraba, más me gustaba". Tras el primer encuentro, el cantante le escribió a una amiga en común que la actriz le había parecido linda, lo cual hizo que ella se le saliera un poco del corazón, pero luego le pidió a esta joven que le mandara su numero como cosa suya, pero él nunca le escribió "entre más me ignoraba, más me gustaba".

Al no poder más con la intriga, la intérprete de 'Los besos' dio el primer paso e inició un chat, sin embargo, él le dio respuesta dos días después y le mencionó que no sabía con quién estaba hablando y, lejos de lo pensado, eso la conquistó más: "yo era como no puede ser, este es mi hombre".

Conoce más: Confundieron a Mike Bahía con Miguel Bosé tras sorprendente cambio de look

Publicidad

Aunque llevaban poco tiempo conversando, Greeicy, en un ataque que le dio, cogió el celular, en el que su amiga en común estaba conversando con él y le dijo: "yo sé que te voy a parecer la mujer más loca del mundo por lo que te voy a decir, pero yo considero que me puedo enamorar de vos. Siento una cosa que no te imaginás y yo sé que suena raro, porque no nos hemos visto nunca, solo el día que nos presentaron, pero yo pienso que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida".

Definitivamente, la artista reveló que esto se volvió un reto para ella y que lo que más le ha gustado de Mike Bahía ha sido su seriedad y que desde un principio no andaba en plan conquista, recalcando que él la trata igual sin importar las personas que estén a su alrededor.

Tras esta historia y de ya tener una relación más consolidada, Mike Bahía retrató el amor que se tenían en la canción 'Buscándote', en la cual Greeicy fue la protagonista del video musical, tratando su noviazgo de una manera más pública, momento desde el cual sus fanáticos les tomaron gran cariño y estuvieron pendientes de todo lo que acontecía con esta pareja.

Publicidad

Por otra parte, cabe destacar que la cantante enterneció a sus seguidores cuando mostró el primer hogar que iba a tener con el artista, ya que ella tuvo una época muy popular en la que vivió con Lina Tejeiro , su mejor amiga, con quien dejó una huella en el entretenimiento colombiano, dado que las dos son tal para cual.

Te puede interesar: Greeicy Rendón: así ha sido su carrera y trayectoria en la industria musical de Colombia

Para marzo de 2021, Greeicy y Mike Bahía se convirtieron en talento Caracol cuando estuvieron juntos en el concurso musical A Otro Nivel, en el cual ella era jurado y él fue su asesor, demostrando esa conexión que tienen a nivel laboral y cómo han impactado la industria estando de la mano.

No obstante, en 16 de octubre 2021, el intérprete de 'Serenata' dio a conocer a través de sus redes sociales que le pidió matrimonio a la cantante en medio de un concierto de Alejandro Sanz, en el que ella estaba cantando.

Antes de la romántica propuesta, Mike Bahía proyectó un video con varios momentos junto a Greeicy. Por supuesto, este instante emocionó a todo el público presente y testigo de este acto de amor. Por su lado, la cantante no pudo evitar su cara de sorpresa e inmediatamente abrazó a su prometido. No cabe duda de que Mike tenía este momento muy bien planeado, pues antes de su aparición estaba camuflado entre el público con su barba pintada de blanco y con su cabeza como si estuviera tatuada.

Publicidad

Después de toda esta noticia del compromiso, por medio del video musical de la canción 'Att: Amor', los artistas hicieron público el anuncio de que estaban esperando un bebé juntos, lo cual hizo estallar a sus seguidores en redes sociales, quienes fueron testigos de parte de la gestación, ya que la caleña publicó varias imágenes de su barriguita.

Lee también: Greeicy Rendón y Marc Anthony demostraron todo su talento bailando juntos en Miami

El 21 de abril 2022, con una fotografía en la que estaban plasmadas las huellas del pie de su hijo, Mike Bahía dio conocer que Kai ya había nacido, haciendo desde el primer instante que su unión sea aún mayor, dado que se han mostrado como unos padres bastante orgullosos y llenos de amor.

Desde ese entonces, hasta la actualidad, Greeicy y Mike Bahía no han dejado de ser una gran compañía el uno para el otro, apoyándose entre sí en diversos proyectos, pues también tuvieron una exitosa gira juntos.