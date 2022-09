¿Quién se lleva el cupo? Sky, Sofía y Paloma impresionan a los entrenadores en las Súper Batallas

Nacho estudia con Sky, Sofía y Paloma las canciones que deben interpretar en el Diamante de La Voz Kids durante las Súper Batallas. Es así como logra conocer un poco más de la historia de la primera participante, quien sufrió de bullying por su peso, ensaya junto a la segunda integrante de su equipo y se toma un momento para jugar con la última.

Las tres pequeñas generan admiración en la audiencia al interpretar los exitosos temas musicales 'Rolling in the deep', de A. Adkins y P. Epworth; '¿Qué precio tiene el cielo?', de A. Matheus Diez y '¿A quién le importa?', de C. Berlanga y J. Canut. Luego del espectacular show, el venezolano explica que todas son unas ganadoras debido a la calidad de presentación que acaba de regalar, pero revela el nombre de la concursante que continúa en la producción de Caracol Televisión.

Se trata de Sky, quien no duda en celebrar la noticia y enviarles un mensaje de aliento a sus compañeras: "quiero decirles que esto no es el fin para ustedes y sigan en su carrera porque ustedes tienen un talento extremadamente bueno (sic.) y los amo. Muchas gracias, Nacho".

Sofía y Paloma, por su parte, le confiesan a Laura Acuña que lo mejor de estar en La Voz Kids es sin duda toda la experiencia que adquirieron, las amistades que conformaron junto a los entrenadores y otros niños y cumplir el sueño de aparecer en televisión para cantarle a miles de personas.

