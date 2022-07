¡Los hicieron muñecos! Los entrenadores de La Voz Kids se llevaron una linda sorpresa

El Diamante de La Voz Kids es el lugar en donde la magia ocurre y el talento se deslumbra, por eso no cabe duda de que cada uno de los niños que se sube al escenario tiene un don en lo musical y está en el punto en el que los sueños empiezan a hacerse realidad.

Es por ello que audición tras audición es posible conocer las historias que conforman la vida de estos pequeños que anhelan convertirse en parte de alguno de los equipos y así mismo obtener esa primera oportunidad que será vital en sus futuras carreras.

Todo esto permite que los niños no tengan miedo a mostrarse como son, por lo que terminan cautivando a quienes tienen el placer de escucharlos, ya que son un reflejo de la inocencia y ternura que los caracterizan.

Susana Amador, una pequeña de 9 años proveniente de Manizales, no fue la excepción y por ello su presentación fue un derroche de habilidades en la que demostró no solamente que posee una gran voz, sino que además fue capaz de tocar un instrumento. Esta acumulación de talento fue la que hizo que Cepeda y Kany García se giraran, pues Nacho no pudo hacerlo debido a que su compañera lo había bloqueado.

Aunque su decisión fue conformar el Equipo Kany, no quiso perder la oportunidad de darle un detalle a los entrenadores que estaban frente a ella, por lo que fue corriendo tras bambalinas en busca de esto.

Al salir, la niña les mostró unos muñecos en crochet los cuales estaban inspirados en ellos, por lo que era posible verlos con el mismo atuendo que tienen durante las Audiciones a Ciegas.

Esto los dejó completamente sin palabras y bastante agradecidos ante el lindo gesto que tuvo la niña, quien les confesó que soñaba con conocerlos. Así mismo, los cantantes no pararon de compararse entre sí y ver cada uno de los detalles de los muñecos, con los cuales se quedaron.

