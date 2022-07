A Kany García le propusieron cantar 'Hoy ya me voy' en versión reguetón en los inicios de su carrera

Durante las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids hay una diversidad de talentos y personalidades que generan muchos sentimientos en los entrenadores, el público y los televidentes que se vuelven testigos de los sueños que tienen todos estos niños que se paran en este inspirador Diamante.

Así mismo, a pesar de que no todos avanzan a conformar los equipos sí dejan una huella en estos artistas que tienen la dicha de escuchar su voz, por lo que el caso de Juliana no fue la excepción, pues esta niña de 13 años se llevó una gran cantidad de elogios y correcciones, a pesar de que no se quedó para la siguiente fase.

Tal y como lo indicaron los entrenadores, sus problemas estuvieron principalmente causados por los nervios, pero que tuvo grandes momentos por los que vale la pena seguir trabajando en sus sueños, por lo que le dejaron en claro que recibir un "no" no siempre es malo y que debe ser una motivación para perfeccionar su don, ya que ellos también los recibieron en un pasado.

Fue esto lo que permitió que Kany García reviviera aquellas duras audiciones a las que se tuvo que enfrentar. Al inicio de su carrera, cuando apenas estaba ideando su canción 'Hoy ya me voy', una disquera le propuso que interpretara esta canción en un ritmo más urbano y de la mano de un reguetonero, por lo que no aceptó ese contrato, debido a que estaba segura de que su canción iba a ser mejor en el género en el que estaba. Además, resaltó que ella recibió varios rechazos durante su carrera.

Cepeda no quiso quedarse por fuera de estas anécdotas y recordó que a él le había ocurrido algo similar, pero con la bachata. El cantante colombiano mencionó que eso no era lo suyo, por lo que le cerraron la puerta y así le tocó seguir empeñándose en su talento y convicciones para que confiaran en él y lanzaran su música tal cual como él la pensaba, una tarea que no fue para nada fácil.