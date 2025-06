Paulina intenta acabar con la vida de Analía y se enfrentan: una de ellas resulta gravemente herida

Peña toma por sorpresa a Guerrero y aprovecha que la guarda de seguridad las dejó solas en el baño para así darla de baja; no obstante, su rival no le deja la tarea nada fácil. Paulina asegura que no le importa que Mejía se moleste, ya que esto es algo que ha esperado por mucho tiempo.

No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.