Nostalgia y furor: usuarios se toman las redes sociales para despedirse de La Reina del Flow 2

A propósito del final de la segunda temporada de La Reina del Flow , cientos de seguidores se tomaron plataformas digitales como Twitter para demostrar la emoción que sintieron con el capítulo. Una de las sorpresas que más causó revuelo fue la decisión que tomó Yeimy de quedarse con Charly, luego de que tuviera una seria conversación con Juancho.

Durante la transmisión se vivieron múltiples momentos de furor. Uno de ellos fue precisamente cuando el padre de Erick tomó unos minutos de su tiempo para hablar con la cantante y asegurarle que entendía a la perfección si ella decidía continuar su relación con el padre de Emilio. Varios internautas, publicaron memes y stickers haciendo alusión a que, con el mayor de los gustos, aceptaban tener una relación con el artista o, aún mejor, con el mismísimo Carlos Torres .

CHARLY NO SERÁS EL AMOR DE LA VIDA DE YEIMY, PERO SI EL MÍO, TE AMO MUCHO #LaReinaDelFlow2 pic.twitter.com/GIjn5wG1sy — Sofi 🇨🇴 (@Malp4ridoLiam) September 11, 2021

Posteriormente, la euforia se volvió a tomar las redes, luego de que se diera a conocer que La Reina impidió que el amor de su vida escribiera su futuro en el exterior, pues estaba completamente dispuesto a crear una carrera musical exitosa fuera de los escenarios colombianos. Con un beso y algunas risas tímidas, la pareja le demostró a los televidentes que esta no es una historia de venganza, sino una que invita a todos a perdonar desde el corazón y dar segundas oportunidades.

Amo este final!!! Pero no quiero que se acabe #LaReinaDelFlow2 pic.twitter.com/81L8VeHtvZ — Lilo Mancipe (@FlorecitaRock35) September 11, 2021

"Carlos, te amo, tan hermosa esa sonrisa", "quería una boda entre Charly y Yeimy", "canten otra, se los pido", "OMG, estoy re sorprendida porque Rauw Alejandro está en el final del capítulo", "cerrando con broche de oro", "estoy muriendo con el final, he llorado como una boba", "no gente, qué hermoso final. Qué triste que se acabe, pero qué bonito que sea así", "me estoy muriendo de amor por Carolina, qué linda que está", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social.