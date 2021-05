Lucho Velasco revela más detalles del regreso secreto de Manín a La Reina del Flow 2

Luego de tanta espera para los fanáticos, la segunda temporada de La Reina del Flow llegó cargada de sorpresas, fuertes emociones e inesperados giros; así como lo fue el regreso de Manín , personaje interpretado por Lucho Velasco y al cual muchos daban por muerto.

Por supuesto, Manín llegó renovado, con nueva imagen y con el propósito de cobrar venganza, lo que ha tenido muy emocionados a los televidentes noche a noche en cada capítulo, tal y como se ha evidenciado en las redes sociales.

Lucho Velasco, el talentoso actor que se ha puesto en los zapatos de este personaje, habló en exclusiva para caracoltv.com sobre lo difícil que fue mantener en secreto el regreso de Manín, ya que durante un año no pudo compartir nada relacionado en sus redes sociales y tuvo que respetar un contrato de confidencialidad.

“Yo también me comía los dientes, las uñas. Un año yo grabando y no poder postear una sola foto de mi trabajo”, expresó el talentoso actor.

No obstante, aunque no fue fácil, Lucho tiene claro que todo valió la pena, pues ahora no le alcanza el tiempo para responder a los miles de mensajes con cariño y admiración que le dejan sus seguidores a través de las redes sociales.