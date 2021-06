Camila Taborda, Zafiro en La Reina del Flow 2, cuenta el gran susto que vivió durante grabaciones

No cabe duda de que noche a noche los televidentes y fieles seguidores de La Reina del Flow 2 se divierten al máximo con las excelentes actuaciones del elenco y la trama que cada vez se pone más interesante. No obstante, no todos conocen las historias que pasan detrás de cámaras y por todo lo que pasaron los actores y equipo de producción para hoy tener este gran resultado en las pantallas de Caracol Televisión.

Este es el caso de Camila Taborda , la actriz encargada de darle vida a la atractiva Zafiro , y quien en una conversación exclusiva con caracoltv.com, reveló que estuvo muy enferma durante las grabaciones y se llevó un gran susto.

Los síntomas para Camila empezaron durante un día largo de grabación de sus escenas y fue Marcelo Dos Santos quien alertó que su compañera de set no se encontraba bien. Aunque inicialmente la actriz y todo el equipo pensaron que se trataba del COVID-19, siete pruebas le salieron negativas, por lo que finalmente un médico logró dar con el diagnóstico acertado: un broncoespasmo.

