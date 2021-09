Eufórica reacción de dos mujeres ante la nueva oportunidad de Yeimy y Charly se viraliza en redes

Luego de mucha espera y, por supuesto, bastantes sentimientos encontrados por el desenlace de la exitosa serie de las noches de Caracol Televisión, La Reina del Flow 2 , cientos de televidentes expresaron su cariño y nostalgia en redes por tener que decirle adiós, mientras que otros en medio de la tristeza celebraron con emoción varias escenas; así como les sucedió a dos fanáticas que se popularizaron en Twitter al ver que Yeimy le dio una nueva oportunidad a Charly.

La reacción se viralizó después de que una de las amigas compartiera en su cuenta un clip donde se ve el momento exacto en que brincan y gritan de la felicidad por la reconciliación de los protagonistas.

“Ellas reaccionando a la Reina del Flow es todo un mood #LaReinaDelFlow2”, escribió Mariana.

Allí se ve a las chicas de pie y a la expectativa de lo que pasara durante la romántica escena, agarradas de las manos como si estuvieran esperando ser nombradas en un certamen de belleza, pues tras ver el beso de los artistas gritan y saltan con mucha felicidad sin siquiera soltarse, “el gol de la victoria” dice una de ellas mientras la otra baila y ríe. Asimismo la joven que las está grabando no puede creer lo que sucede en el momento y se burla de ellas.

El clip generó tanto revuelo que varios internautas lo citaron y resaltaron que, como ellas, así mismo vivieron el icónico acto.

“Estas viejas me representan”, “sí somos, no lo neguemos”, “fui totalmente”, “yo ayer, me pegué del techo de la emoción”, “ellas me describen”, fueron algunos de los mensajes que citaron los twitteros en el post.

En pocas horas, el audiovisual superó más de 1,5 miles de likes, 24,4 miles de reproducciones y cientos de retweets por parte de los internautas que se identificaban con las jóvenes por celebrar el romántico suceso.