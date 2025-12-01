50:12 min La Reina del Flow - Capítulo 94: Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo 50:20 Capítulo 93 Charly y Juancho compiten por el amor de Yeimy 30:39 Capítulo 92 Titano fallece durante el rescate de Erick 30:37 Capítulo 91 Titano secuestra a Erick y a Irma: ¿uno pierde la vida? 50:12 Capítulo 94 Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo

Capítulo 94 La Reina del Flow: Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo Juancho y Charly son citados por Yeimy para idear un plan en contra de Mike Rivera, con la intención de exponer sus negocios sucios frente al mundo y, de paso, liberar a la reina de él.