Capítulo 94 La Reina del Flow 2: 1 de diciembre 2025

Juancho y Charly son citados por Yeimy para idear un plan en contra de Mike Rivera, con la intención de exponer sus negocios sucios frente al mundo y, de paso, liberar a la reina de él.

50:12 min
Capítulo 94 La Reina del Flow
La Reina del Flow - Capítulo 94: Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo
Capítulo 94 La Reina del Flow: Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo

Juancho y Charly son citados por Yeimy para idear un plan en contra de Mike Rivera, con la intención de exponer sus negocios sucios frente al mundo y, de paso, liberar a la reina de él.

