Escucha ‘Perdóname’, de Charly en La Reina del Flow

Esta es la letra de la canción Perdóname en La Reina del Flow 1.

También puedes escuchar la versión de Yeimy aquí.

Dime que aun crees en lo nuestro

dime que no es verdad,

que tú piensas en mis besos

que no quieres olvidar

Como le digo a mi recuerdo

que no te piense mas

como le explico a mi cuerpo

que no te vuelva a tocar.

Traicioné tu confianza lady

acabé con tu vida baby

fui todo un idiota no te supe valorar

Nunca vi lo que fuiste lady

me gano el egoísmo baby

Te robé las alas, te perdí en la oscuridad.

CORO

perdóname

Quiero volverte a tener

aunque sea una noche sola

una noche mas

Perdóname

No te voy a perder

No pienso dejarte ahora

(tú vas a volver)…

RAP….

quiero que escapes una noche conmigo

volemos juntitos

me entregues tu boca

y volvamos al sitio

donde esa noche nos besamos baby

yo sé que tú quieres volver…

Perdóname

Si te digo la verdad me equivoqué

si quieres volver a hablar te buscaré

porque yo digo lo que siento

te lo juro soy sincero.

Te lo pido contestes lady

por favor no te alejes baby

quédate a mi lado que sin ti no puedo mas

quiero que me perdones baby

que a lo nuestro le apuestes lady

que recuerdes lo lindo nuestro amor no va a acabar….

CORO…

Perdóname

Si te digo la verdad me equivoqué

si quieres volver a hablar te buscaré

porque yo digo lo que siento

te lo juro soy sincero.