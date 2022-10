Sol descubre que Manolo está fingiendo su enfermedad

Luego de ver que Manolo hizo un leve movimiento con los dedos de la mano, Sol le asegura a su tía que ha visto la evolución de su primo; sin embargo, ella permanece un poco incrédula argumentando que Alonso, el médico de Cartagena de Indias, indicó que este es un gesto común entre los pacientes que sufren la misma condición, por lo que no se hace ilusiones al respecto.

No te pierdas: El Padre Sancho amenaza a Catalina con contar la verdad de su alianza si le sigue pidiendo favores

Pese a la respuesta de su familiar, la joven decide visitar nuevamente a su primo y pone en marcha un plan para descubrir si está mintiendo o si en definitiva se encuentra en crítico estado de salud debido a su discusión con Juan. La estrategia, básicamente, consiste en hacerle creer que lo va a herir en el vientre para ver cómo reacciona ante la amenazante situación.

Mira también: Catalina de Indias le cuenta a Pedro de Heredia lo que pasó durante la discusión de Juan y Manolo

Publicidad

"Tu madre me contó una historia sobre lo que pasó contigo, sobre algo que yo vi. Dice que lo que pasó es normal, pero algo dentro de mí dice que no lo es. Si lo que ella dice es verdad entonces no va a pasar nada, pero sino voy a poder demostrar que eres el más vil de todos los mentirosos", señala la hija de Pedro empuñando un elemento con filo contra su primo, mientras él se apresura a defenderse y a acabar con la farsa. "Estás loca, Sol", señala.

Te puede interesar: Catalina se opone a que destituyan a Pedro de Heredia de su cargo como gobernador

Posteriormente, Sol intenta convencerlo de que se presente en juicio que se está llevando a cabo justo en ese mismo momento para declarar lo que realmente ocurrió cuando decidió visitar la casa de Catalina de Indias, ¿logra su cometido?

No te pierdas La Reina de Indias y El Conquistador en las noches de Caracol Televisión.