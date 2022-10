Catalina de Indias le cuenta a Pedro de Heredia lo que pasó durante la discusión de Juan y Manolo

Luego de que Alonso le haya informado a Pedro de Heredia que Manolo está en estado de salud crítico y que fue encontrado por Catalina de Indias, la enviada por el virreinato intenta explicarle a su enamorado que Juan estuvo presente cuando su sobrino tuvo el incidente, pero le asegura que no tuvo ninguna intención de atentar contra su vida y que es inocente tanto de ese problema como de lo ocurrido con su hija Sol.

Sin embargo, el esposo de Constanza asegura que no puede llegar a creer ninguna de sus palabras y pide que sea castigado por todos los daños que ha cometido en contra de su familia. Además, se apresura a señalar que si el joven en realidad estuviera libre de cualquier culpa tendría la decencia de darle la cara y no salir corriendo como cualquier malhechor.

Mira también: Catalina se opone a que destituyan a Pedro de Heredia de su cargo como gobernador

Publicidad



"Manolo fue a buscar a Juan a mi casa (...) Trató de sacarlo a la fuerza para traerlo para acá, en el intento forcejearon, su sobrino cayó en el suelo, se golpeó la cabeza", señala Catalina de Indias, mientras el padre de Sol la interrumpe y posteriormente la cuestiona: "¿usted me está diciendo que ese muchacho huyó porque estaba asustado (...) Se fue no, Catalina. Huyó. Actuó como el delincuente que ha venido siendo".

No te pierdas: Pedro de Heredia le exige a Catalina que le dé información sobre Juan

Pese a que Catalina sigue defendiéndolo, pronto se percata de que no va a hacer cambiar de idea al exgobernador: "¿usted me está hablando de valor, Pedro?, ¿justamente usted que salió corriendo después de acabar con mi gente?", finaliza.

Te puede interesar: Catalina de Indias y Pedro de Heredia entran en la selva para buscar a Sol