Catalina se opone a que destituyan a Pedro de Heredia de su cargo como gobernador

Justo después de que Pedro de Heredia y Catalina de Indias tuvieran una discusión en la que el gobernador le exigía que le diera información sobre el paradero de Juan, la enviada por el virreinato llega inesperadamente a una reunión, donde varios representantes de Cartagena intentan destituir a su enamorado del puesto que está ocupando.

Al escuchar las diferentes opiniones que hay respecto al caso, la joven hace una apreciación: "antes de que procedan con la votación, me gustaría hacer un comentario. Entiendo el malestar y la inconformidad de todas ustedes, especialmente el suyo padre, pero yo no creo que destituir al señor Heredia sea la mejor solución mientras yo realizo mi labor (...) Propongo esperar el veredicto de Santodomingo, aún no he enviado los resultados de mi investigación".

Posteriormente, agrega que de no seguir esta ruta pueden originarse problemas entre los habitantes, caos y también una revuelta mayor que los puede comprometer a todos, por lo que solicita pensar muy bien antes de tomar a la ligera una decisión.

El resultado parece estar muy reñido, pues hay tres votos a favor y tres en contra, de manera que Catalina se apresura a desvelar el último voto para saber cuál será el destino de Heredia: "padre Sancho, ¿tiene alguna objeción con que sea yo quien saque el último voto? Me parece prudente que sea alguien externo, que no tiene interés en este asunto", señala.

De manera que revela la última ficha y descubre que el padre de Sol ya no ocupará su cargo como gobernador.