Zayn Malik y Perrie Edwards se quieren casar muy pronto

La joven pareja formada por Zayn Malik y su prometida, la cantante de Little Mix Perrie Edwards, habría decidido pasar por el altar "lo antes posible" después de casi dos años de compromiso, a pesar de los rumores de infidelidad por parte del cantante que circulan desde hace dos semanas.

"Cuando Zayn le propuso matrimonio hace casi dos años lo hizo para casarse con ella. Ahora quiere hacer las cosas bien casándose lo antes posible, en cuanto encuentren un hueco para fijar la fecha del día con el que ambos han estado soñando", aseguró una fuente al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Tanto Zayn como Perrie han apostado por mostrar un frente unido después de que salieran a la luz unas fotografías del ya excomponente de One Direction paseando de la mano con una misteriosa rubia tras una noche de fiesta en Phuket (Tailandia). De hecho, recientemente se les pudo ver visitando una mansión valorada en 2,7 millones de euros en Welwyn, Inglaterra.

A pesar de que Zayn anunció su decisión de separarse de sus compañeros de grupo Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson el pasado miércoles para intentar llevar una "vida normal", se cree que ya podría haber empezado a trabajar en su carrera en solitario junto al productor Naughty Boy.

"La verdad es que intenté seguir haciendo algo que no me hacía feliz durante un tiempo, por el bien y la felicidad de otras personas, básicamente nuestros fans. Solo intenté hacerlo por ellos, todo esto ha sido por ellos", explicaba el joven en una entrevista al periódico The Sun.

Por: Bang Showbiz