Ximena Duque evita desnudarse ante las cámaras por culpa de su pareja Carlos Ponce

A pesar de poseer unas medidas de infarto, Ximena Duque nunca se ha sentido cómoda desprendiéndose de la ropa ante las cámaras porque no puede evitar pensar en qué dirán más tarde su pareja, el actor Carlos Ponce, o su hijo Cristian de 10 años, fruto de una relación anterior, por lo que siempre solicita los servicios de una doble de cuerpo que realice por ella las escenas más comprometidas.

"Siempre hay una doble para esas escenas. Hago una escena donde se me ve mi cara y luego viene la doble que está prácticamente desnuda. Me preocupo muchísimo porque pienso: 'El público no va a saber que esa no soy yo'. Ese es mi conflicto porque yo tengo un hijo y un marido", explicó la intérprete al portal People en Español.

Por el momento, ni Ximena ni Carlos tienen planes para pasar por el altar tras más de cuatro años de relación, ya que viven en una "eterna luna de miel" sin necesidad de un papel que oficialice su amor.

"Yo no tengo anillo en mis deditos todavía, así que eso se lo tienen que preguntar a él. Ahora digamos que estamos viviendo una eterna luna de miel. Espero que dure para toda la vida. Estamos muy contentos, tenemos un hogar muy lindo, una familia muy linda y creo que desafortunadamente estamos en un mundo en el que, cuando mejor estás en tu vida personal, esas fuerzas de afuera quieren siempre dañarla", confesaba recientemente Ximena al mismo medio, descartando las especulaciones sobre una crisis de pareja.

Por: BangShowbiz